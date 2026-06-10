Санду: вывод войск РФ из Приднестровья нужно увязать с переговорами по Украине Фото: REUTERS.

Власти Молдавии рассчитывают объединить вопрос вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья с переговорами по украинскому конфликту. Об этом сообщила президент республики Майя Санду, подчеркнув, что уже обсудила эту инициативу с руководством Евросоюза.

«Когда мы говорим о выводе российских войск с Украины, необходимо обсуждать и вывод российских войск с территории нашей страны. Мы говорили об этом с европейцами», — заявила она.

При этом Санду уверена, что Брюссель поддержит эту позицию. Она утверждает, что такая инициатива «отвечает интересам Европы, интересам Украины и прежде всего нашим интересам».

«Я не вижу ни одной причины, по которой европейцы не стали бы обсуждать эту тему... Нужно наращивать экономическое давление, одновременно увеличивая поддержку Украины», — добавила она.

Напомним, Молдавия регулярно призывает к выводу российских миротворцев и ОГРВ из Приднестровья, в то время как в Тирасполе и Москве называют российское военное присутствие гарантией мира и стабильности в регионе. В МИД России отметили, что стабильность в регионе сохраняется благодаря 25 годам присутствия миротворцев.