Сам тормозит на обочине: кроссовер Audi Q7 нового поколения с поворотниками будущего показали публике

У кроссовера Audi Q7 появилась функция автоматического торможения на обочине и обучаемый автоматический парковщик. Фото: Audi.

Audi представила новое поколение своего кроссовера Q7. У автомобиля полностью измененная внешность и интерьер, а также набор необычных опций. В продажу новинка поступит уже в этом месяце. Цена на кроссовер стартует от 87,9 тысячи евро (7,5 млн рублей).

Кроссовер представлен тремя конфигурациями интерьера и двумя «мягкогибридными» дизельными двигателями V6. Однако самое интересное в необычных функциях автомобиля.

Новая Audi Q7 получит поворотники будущего — в тёмное время суток они будут проецироваться прямо на дорогу

Так, например, Audi Q7 получил фирменные поворотники будущего, теперь они будут и о безопасности дорожного движения заботиться. В тёмное время суток они проецируют сигналы поворота на асфальт, что должно улучшить видимость для пешеходов и велосипедистов.

Кроме того, у кроссовера появилась функция автоматического торможения на обочине и обучаемый автоматический парковщик. Он может запомнить до пяти маневров длиной до 200 метров каждый.

Ранее автоэксперты провели тест-драйв рестайлинговой версии лифтбэка Changan Uni V на подмосковной гоночной трассе ADM Raceway, оценив ключевые изменения, которые претерпела модель после обновления. В числе новинок - новые мотор и «автомат».