Холодный борщ можно легко адаптировать под разные предпочтения. Фото: Марина Соколова. Нейросеть

В жару многие ищут легкие и освежающие блюда, которые помогают пережить пекло без тяжести в желудке. Бренд-шеф Ростислав Новожилов рассказал, какие холодные супы могут стать удачной альтернативой привычной окрошке. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Если окрошка не входит в список любимых летних блюд, ее легко заменить другими холодными супами. Среди самых понятных вариантов – свекольник, холодные щи, холодный борщ и гаспачо», – посоветовал эксперт.

По словам специалиста, холодные супы не только освежают, но и помогают поддерживать водный баланс в жару. Они лучше усваиваются, если готовятся на основе свежих овощей, зелени и других продуктов, которые не проходят длительную термическую обработку и сохраняют максимум пользы.

Новожилов отметил, что холодный борщ можно легко адаптировать под разные предпочтения. Он также добавил, что вкус блюда можно менять с помощью зелени, специй и дополнительных ингредиентов, делая его более пряным или, наоборот, мягким и освежающим.

Прежде «Царьград» писал об испанце из Барселоны по имени Пабло, не попробовав окрошку, посчитал суп странной смесью остатков продуктов и кваса. Позже его привезли в деревню в Смоленской области, где он попробовал традиционную окрошку и изменил свое отношение.