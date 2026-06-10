Владелец «Простоквашино» обсуждает покупку бывшего актива Mercedes

После ухода Mercedes из России в 2022 году здание склада опустело. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Компания «Логика молока», которой принадлежит бренд «Простоквашино», заинтересовалась покупкой бывшего склада Mercedes-Benz в Подмосковье. Речь идёт о здании в индустриальном парке «NK-Северное Шереметьево». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, переговоры действительно ведутся. Собеседники уточнили, что склад площадью около 50 тысяч квадратов находится в Дмитровском районе.

Немецкий автоконцерн построил этот комплекс ещё в 2016 году, вложив около 70 млн долларов. Там хранили запчасти, но после ухода Mercedes из России в 2022 году объект опустел. Источники оценивали актив в 6,2 млрд рублей.

В «Логике молока» подтвердили, что анализируют разные площадки для расширения в области. Владелец компании Руслан Алисултанов ранее говорил о планах инвестировать 100 млрд рублей в бывшие активы Danone. При этом бренд «Простоквашино» уже открыл кафе в ГУМе, которое за три месяца посетили 700 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Mercedes может покинуть рынок Соединенных Штатов. Это произойдёт из-за нового законопроекта, ограничивающего китайские автокомпании.