Трамп вновь пригрозил Ирану из-за сделки: что сказал президент США

Трамп: Иран затянул переговоры по мирной сделке, ему придется заплатить Фото: REUTERS.

Иран затянул переговоры по мирному урегулированию с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, Ирану придется заплатить за это. Кроме того, Трамп утверждает, что иранской армии якобы больше не существует, так как Соединенные Штаты её полностью разгромили, потому что она представляет собой «полный и абсолютный бардак».

«Они слишком затянули переговоры по сделке, которая была бы для них великолепной, теперь им придется заплатить. Иран потерпел полное поражение. Иран только говорит, но ничего не делает», - написал президент США.

При этом Днем ранее американский лидер заявил о нахождении США и Ирана в «финальной стадии очень-очень хорошей сделки», которая не позволит Тегерану обладать ядерным оружием.