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НовостиВ мире10 июня 2026 11:18

В пакистанском Кашмире разбился военный вертолет Ми-17, экипаж погиб

Возможные причины крушения вертолета Ми-17 в Пакистане уточняются
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В пакистанском Кашмире разбился военный вертолет Ми-17, экипаж погиб

В пакистанском Кашмире разбился военный вертолет Ми-17, экипаж погиб

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Военный вертолет Ми-17 Вооруженных сил (ВС) Пакистана потерпел крушение в пакистанской части Кашмира. Об этом сообщает телеканал PTV.

Как передает телеканал, в результате катастрофы погибли все члены экипажа, находившиеся на борту. Обстоятельства инцидента и возможные причины крушения в настоящее время уточняются.

Напомним, в минувший понедельник, 8 июня, американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Оба члена экипажа смогли благополучно эвакуироваться и выжили. Причина аварии до сих пор не установлена. По предварительным данным, вертолет мог быть сбит, однако не исключается и версия технической неисправности.