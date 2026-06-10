Россияне стали внимательнее к здоровью: запрос на диагностику растет

Жители России стали чаще проходить медицинские чекапы. С января 2026 года спрос на комплексные обследования вырос на 13% относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные обнародовали аналитики МегаФона совместно с проектом «Индекс.ИНВИТРО». Специалисты также зафиксировали повышение спроса на отечественную диагностику со стороны иностранцев.

Самый высокий уровень ответственности за самочувствие продемонстрировали жители пяти регионов. Лидером рейтинга по числу заказов исследований на 100 человек стала Курганская область (6,2). Следом расположились Республика Алтай (5,97), Новосибирская (5,55), Челябинская (5,51) и Калининградская (5,2) области.

Аналитики проекта «Индекс.ИНВИТРО» выяснили, что чаще всего с запросом на обследования обращаются граждане старше 57 лет. На них приходится чуть более 22% всех визитов. На второй позиции – молодёжь в возрасте 26–36 лет (19,7%), на третьей – клиенты 37–46 лет (18,7%). При этом 65% от общего числа пациентов составляют женщины.

В интернет-пространстве картина несколько иная. Медицинские порталы в основном посещают люди 35–44 лет — их доля достигает 34% аудитории специализированных площадок. А вот студенты и молодые люди до 24 лет заходят на такие ресурсы реже всех (около 2,5%). Женщины и здесь активнее мужчин: они на 69% чаще интересуются диагностикой в сети.

Согласно данным оператора, пики обращений за медицинской помощью приходятся на межсезонье. Весной россияне стремятся восполнить дефицит витаминов после зимы. Осенью — из-за сезонного роста заболеваемости. Так, в октябре 2025 года посещаемость сайтов клиник была на 20% выше среднегодового значения.

Иностранные гости также интересуются сайтами российских медкомпаний. В 2026 году активнее всего информацию искали пользователи из Беларуси, Турции, Китая, Египта и Таиланда — на эти страны пришлось 60% зарубежного трафика. Годом ранее лидировала Турция, за ней следовали Беларусь, Казахстан, ОАЭ и Таиланд.