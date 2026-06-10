Психолог рассказал, почему забота о «холодном» партнере разрушает женщину

Сценарий с холодным партнером может развиваться по замкнутому кругу. Фото: eldar nurkovic/Shutterstock/Fotodom

Отношения, где один партнер эмоционально закрыт, а второй пытается «растопить лед» заботой и вниманием, часто приводят к обратному эффекту. Психолог Олег Горбаченко рассказал, почему попытки «спасти» холодного мужчину нередко заканчиваются эмоциональным истощением женщины. Об этом пишет mk.ru.

«Холодный мужчина – это не пациент реанимации. Это человек со своим вторичным выигрышем. Женщина с синдромом спасателя не видит главного: ее ресурс затыкает ту дыру, которую мужчина обязан затыкать сам», – отметил психолог.

По словам специалиста, женщина в таких отношениях часто начинает вкладываться все больше, оправдывать партнера и игнорировать собственные границы. Но вместо сближения это усиливает дисбаланс. Мужчина остается отстраненным, а эмоциональное напряжение женщины растет.

Подобный сценарий может развиваться по замкнутому кругу – от надежды на изменения до разочарования и конфликтов. Со временем у женщины появляется хроническая усталость, тревожность и ощущение, что отношения «вытягивают» из нее силы. Эксперт подчеркнул, что в таких ситуациях важно вовремя остановиться и перестать брать на себя ответственность за эмоциональное состояние партнера.

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