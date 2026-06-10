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НовостиВ мире10 июня 2026 11:27

Трамп: ВМФ и ВВС Ирана больше не существует

Американский лидер заявил, что Иран потерпел полное поражение
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Трамп: ВМФ и ВВС Ирана больше не существует

Трамп: ВМФ и ВВС Ирана больше не существует

Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что военно-морской флот и военно-воздушные силы Ирана больше не существуют. Большая часть армии исламской республики разгромлена. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, иранская армия якобы представляет собой «полный и абсолютный бардак», а сама страна потерпела полное поражение.

«Задира Ближнего Востока мертв!» – написал Трамп.

Он также отметил, что Тегеран слишком долго тянул с заключением сделки, которая была бы для него выгодна, и теперь иранцам придется за это заплатить.

Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил о нахождении Вашингтона и Тегерана в «финальной стадии очень-очень хорошей сделки», которая не позволит Ирану иметь ядерное оружие. По словам американского лидера, документ может быть подписан в течение двух-трех дней, а одним из немедленных результатов станет открытие Ормузского пролива для судоходства.