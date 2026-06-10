Захарова назвала беспределом и чертовщиной притеснения православия в Эстонии. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на притеснения православия в Эстонии. На брифинге дипломат назвала попытки эстонских властей навязать и узаконить разрыв Эстонской православной христианской церкви с Московским патриархатом «абсолютным беспределом и чертовщиной».

«Все, что происходит сейчас в Эстонии, вызывает одно, но очень емкое желание сказать: да побойтесь Бога», – высказалась дипломат.

По словам представителя МИД, подобные шаги противоречат основным принципам свободы вероисповедания и уважения к религиозным институтам.

Дипломат также добавила, что Россия внимательно следит за ситуацией с правами верующих в Эстонии и оставляет за собой право на ответные меры в случае дальнейшего давления на православную церковь.

Ранее Мария Захарова заявила о полном бездействии ЮНЕСКО в ответ на глумление Киева над русским языком и уничтожение памятников Пушкину на Украине. Дипломат подчеркнула, что организация существует в том числе на деньги РФ, но не выполняет свои прямые обязанности.