Суд приговорил активистку «Открытой России»* Шевченко** к 17 годам заочно

Активистку «Открытой России»* Анастасию Шевченко** приговорили к 17 годам Фото: Shutterstock.

Южный окружной военный суд заочно приговорил активистку «Открытой России»* Анастасию Шевченко** к 17 годам лишения свободы по делу о финансировании украинского подразделения «Азов»***.

Как сообщили в суде, Шевченко** признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Рассмотрение дела проходило в заочном порядке.

«В соответствии с приговором суда подсудимая признана виновной, и ей назначено окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии общего режима», — сказано в сообщении суда.

Ранее Шевченко** уже была осуждена по делу об участии в деятельности нежелательной организации. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

* – Организация признана нежелательной в РФ

** – Внесена в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов в РФ

*** – Признана террористической организацией и запрещена в РФ.