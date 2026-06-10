Выяснилось, где 13-летний москвич взял компоненты для хлопушки Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Подросток, устроивший взрыв в квартире на севере Москвы, приобрел ингредиенты для самодельной хлопушки на маркетплейсах. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации журналистов, 13-летний мальчик объяснил, что проводил опыты с водородом, для чего и купил необходимые компоненты. Семья ребенка не состоит на учете, а сам школьник хорошо учится.

Напомним, 9 июня департамент здравоохранения Москвы сообщил о взрыве в жилом доме на Большой Академической улице в районе Коптево. Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое, но угрозы жизни нет. В результате инцидента мальчик получил травму кисти.