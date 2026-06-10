Собаки, которые хуже всего переносят летний зной: список от ветеринара

Брахицефалы перегреваются быстрее других собак. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Летняя жара особенно тяжело дается домашним животным, и некоторые породы собак страдают сильнее других. Ветеринар Виктория Коноплева рассказала, какие собаки хуже всего переносят высокие температуры. Об этом пишет mk.ru.

«Труднее всего собакам коротконосым и вообще брахицефалам (с укороченной лицевой частью черепа, когда морда плоская или приплюснутая). То же относится и к кошечкам-брахицефалам», – пояснила эксперт.

По словам специалиста, в группу риска входят мопсы, бульдоги, пекинесы и другие породы с плоской мордой. Из-за особенностей строения дыхательных путей им сложнее охлаждать организм, поэтому перегрев у них наступает быстрее, чем у других собак.

Также тяжело жару переносят животные с избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ветеринары отмечают, что такие питомцы быстрее устают, чаще дышат и нуждаются в особенно бережном режиме прогулок — только рано утром или вечером, в тени и без активных игр.

Ранее ветврач Елена Фроленко в комментарии Lenta.ru рассказала, что при тепловом ударе у животных без своевременной помощи могут пострадать сердце, почки, печень и головной мозг.