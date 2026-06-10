Авиасейлс покажет на форуме «Путешествуй!» интерактивный фотоальбом о поездках по России

Фото: Авиасейлс.

Гости форума увидят двухметровый альбом, на страницах которого скрытые детали проявляются после контакта с водой.

Инсталляция сделана в формате фотоальбома путешественника. На его страницах Себастьян, персонаж из ТВ-кампании Авиасейлс, отправляется в разные регионы России. Каждая страница альбома рассказывает об отдельном городе через детали, которые легко узнать: архитектуру, природу, местные символы. Вместе они складываются во впечатления, которые остаются после поездки.

В альбоме представлены восемь российских регионов. Страница о Калининграде, например, собрана из образов реки, котов и Рыбной деревни — квартала с новыми зданиями в немецком стиле. На странице о Казани можно увидеть Дворец земледельцев, зелёные пространства для отдыха и блюда местной кухни. Санкт-Петербург показан через разведённый мост, ночную Неву и персонажей в образах Петра I и Екатерины II. В сцене о Сочи есть горы, Олимпийский парк и курортный отдых у воды. Также в альбоме появились страницы о Мурманске, Владивостоке, Дагестане и Москве.

Часть изображения на страницах сначала не видна. После «проявки» водой сцены получают новые детали и дополнительный смысл: например, на странице, посвящённой Мурманску, появляется северное сияние, а на странице о Казани — Зилант, мифический дракон и один из символов города.

За эффект отвечает гидрохромная краска — специальное покрытие, которое реагирует на воду и работает почти как проявитель для фотографии. В сухом состоянии оно выглядит белым и скрывает часть изображения, а после контакта с водой становится прозрачным. Когда поверхность высыхает, покрытие снова белеет, и изображение возвращается в исходное состояние. В солнечную погоду это занимает около семи минут, в пасмурную — дольше. Краску для инсталляции специально привезли из Китая.

Для посетителей инсталляция станет возможностью не просто посмотреть на арт-объект, а проследить за процессом «проявки» и рассмотреть детали, которые изначально не видны. Взаимодействовать с объектом гостям помогут промоутеры.

По задумке авторов, «Фотоальбом впечатлений путешественника» напоминает, что поездки по России — это не только маршруты, достопримечательности и фотографии, но и личный опыт, эмоции и воспоминания, которые остаются после путешествий.

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