«Оливия невероятная мастерица!»: Алексей Воробьёв рассказал, как он проводит время с женой и падчерицей

Алексей Воробьёв с женой Аидой Гарифуллиной Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российский актер Алексей Воробьёв в беседе с KP.RU поделился секретами воспитания падчерицы Оливии. Артист считает, что не стоит превращать гаджеты в «главного злодея семьи», иначе ребенок может не воспринять запреты всерьез.

Говоря о семейном досуге, Алексей отметил, что они с женой и дочкой ценят время без суеты. Любимое занятие семьи — это маленькие приключения, будь то поездка за город или даже поход в магазин, который они превращают в увлекательную историю.

Особенно тепло артист отозвался о талантах Оливии. Он рассказал, что картина, написанная падчерицей маслом, уже висит у него в кабинете.

«Оливия невероятная мастерица! У неё просто золотые маленькие ручки, а одна картина, которую она сама написала маслом уже висит у меня в кабинете. Я — первый коллекционер будущего художника!» — поделился артист.

Актер признался, что обожает игры с ребенком, ведь дети — гениальные сценаристы. В пример он привел ситуации, когда ему приходится играть с ребёнком, придумывая самые невероятные сюжетные повороты.

Также Алексей Воробьёв признался, что отцовство и работа — настоящий квест. Он считает, что ребёнку обязательно нужен внимательный, честный, открытый и готовый выслушать и понять отец.