Телефон - не соска: актер Воробьев призвал ограничивать время, которое дети проводят за гаджетами

Алексей Воробьев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский актер и певец Алексей Воробьев в беседе с KP.RU высказался о воспитании детей в цифровую эпоху. Артист считает, что тотальный запрет смартфонов и планшетов — это тупиковый путь, который лишь отдалит детей от родителей, однако контролировать время у экрана все же необходимо.

Воробьев уточнил, что запреты создают «ореол запретного плода», из-за чего ребенок не перестает интересоваться технологиями, а начинает пользоваться ими тайно.

«Ребёнок не перестанет интересоваться телефоном, он просто будет делать это тайно. И тогда взрослый теряет главное — доверие и возможность объяснять», — указал он.

При этом артист поддерживает разумные ограничения, особенно для детей младшего возраста. По его словам, родителям важно контролировать время, которое ребенок проводит перед экраном, и не использовать гаджеты как универсальный способ занять малыша.

Воробьев также обратил внимание на то, что сами взрослые нередко становятся причиной формирования цифровой зависимости у детей. По его словам, родители часто предпочитают отвлечь ребенка телефоном или планшетом вместо того, чтобы уделить ему внимание.

«Не надо отдавать планшет как универсальную соску: заплакал — мультик, мешает — телефон. Это удобно для взрослых, но потом мы удивляемся, что ребёнок без экрана не знает, чем себя занять», — подчеркнул он.

С иронией актер добавил, что проблема привязанности к цифровым устройствам касается не только детей. «Хотя, будем честны, многие из нас, взрослых, тоже без экрана выглядят так, будто их высадили на Марсе», — заключил Воробьев.

Напомним, в Госдуме неоднократно поднимался вопрос о регулировании использования мобильных устройств несовершеннолетними. В минувший вторник, 9 июня, был одобрен закон о детских SIM-картах, который входит во второй пакет мер, направленных на противодействие кибермошенничеству.