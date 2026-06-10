Квартира Гарри Каспарова* в Москве попала под запрет на проведение сделок

Гарри Каспаров* Фото: Анатолий МЕЛИХОВ. Перейти в Фотобанк КП

На квартиру 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* в центре Москвы наложен запрет на регистрационные действия. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, квартира площадью 297 квадратных метров с кадастровой стоимостью более 176,8 млн рублей находится в собственности Каспарова* с 2021 года. В начале июня этого года в отношении объекта был введен запрет на регистрационные действия. Аналогичная мера уже применялась к этой недвижимости в марте 2024 года.

Запрет на регистрационные действия исключает возможность совершения сделок с объектом недвижимости, включая продажу, дарение, переоформление права собственности и другие операции.

Кроме того, по данным материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с 2024 года в отношении Каспарова* возбуждены три исполнительных производства, связанные со взысканием административных штрафов. Как следует из судебных документов, основанием для привлечения к ответственности стало неоднократное нарушение требований законодательства об иностранных агентах, в том числе непредоставление сведений в уполномоченный государственный орган.

Напомним, Министерство юстиции РФ включило Каспарова* в реестр иностранных агентов в 2022 году. В мае 2026 года он был объявлен в международный розыск по обвинениям в оправдании терроризма и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.