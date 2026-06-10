Британский разведсамолет прошел по границам Латвии, Эстонии и Финляндии с РФ Фото: REUTERS.

Британский разведчик Boeing Poseidon недавно появился у российских границ в Прибалтике, а сейчас сместился ближе к Финляндии. По данным ТАСС, ссылающегося на источники в диспетчерских службах Евросоюза, борт НАТО выполняет облет сразу трех соседних республик.

Самолет поднялся в воздух с шотландского аэродрома Лоссимут. Преодолев воздушное пространство нескольких стран Евросоюза, он вышел на задание в небе над Латвией и Эстонией.

По данным источника, западный борт прошел Литву с запада на восток, после чего развернулся на север. Двигаясь вдоль латвийской границы с Россией, а затем и эстонской, самолет сохранял опасную близость к рубежам нашей страны.

На данный момент «Посейдон» уже покинул прибалтийское небо и перешел в финский сектор. Как заметил источник, лайнер дошел почти до центральной части Финляндии, а сейчас берет обратный курс.

Напомним, что это не первая подобная провокация в этом году. Еще в марте другой британский разведчик — Boeing RC-135W Rivet Joint — уже кружил над Черным морем прямо у берегов Крыма.