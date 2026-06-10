Депутаты Европарламента выступили за сближение с Россией. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / Global Look Press

В Москве состоялась встреча советника президента России Антона Кобякова с депутатами Европарламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Михаэлем фон дер Шуленбургом и Рутом Фирменихом, а также с организатором Германо-российского форума «Бисмарк-диалог» Хансом-Йоахимом Фраем.

Одной из тем стало обсуждение новой военной стратегии Германии, которая впервые за 80 лет называет Россию «главной угрозой безопасности» и предусматривает сценарий конфликта НАТО с РФ.

Кобяков выразил готовность к открытому диалогу с Германией на основе трех принципов: уважать, слушать, понимать. Советник президента отметил, что Россия и Германия в послевоенный период выстраивали отношения на прагматичном сотрудничестве, а нынешнее стремление немецких властей выйти за рамки Потсдамских и Ялтинских соглашений является их грубым нарушением.

«Инициатива немецких парламентариев имеет особое значение и большие перспективы», – подчеркнул Кобяков.

Немецкие парламентарии выразили несогласие с текущей политикой Европарламента и заявили о важности сохранения российско-германского диалога. Среди приоритетов они назвали избежание конфликтов с Россией и недопущение ситуации, при которой Германия выступает от имени всей Европы. Стороны договорились продолжить усилия по восстановлению экономического сотрудничества.

Ранее KP.RU писал, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил о намерении увеличить численность немецкой армии до 460 тысяч солдат для противодействия России и поддержки союзников.