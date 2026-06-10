Путин потребовал усилить безопасность в образовательной и социальной системе

Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам значительно повысить уровень защиты в школах, больницах и других социальных учреждениях. Такое заявление глава государства сделал в ходе оперативного совещания с членами правительства.

«Еще раз обращаю внимание руководителей спецслужб и всех силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом по всей образовательной и социальной системе и инфраструктуре. Прошу оперативно провести соответствующую работу», — указал Путин.

Ранее главой государства обсуждалась подготовка к предстоящим парламентским выборам. Путин уже призывал гарантировать безопасность всем участникам голосования, которое состоится в сентябре. Президент отметил, что задача обеспечения правопорядка в этот период является крайне важной для государства.