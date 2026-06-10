Mirror: все зубы выпали у молодой мамы после третьей беременности в Англии Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Молодая мама из Великобритании начала испытывать проблемы с зубами после третьей беременности, лишившись почти всех зубов. Об этом сообщает издание The Mirror.

Британка Лиза Прайс рассказала, что у нее всегда были здоровые зубы, однако во время беременности третьей дочерью ее жизнь изменилась. Однажды утром два ее передних зуба начали шататься. Стоматолог диагностировал ей запущенное заболевание десен, которое, вероятно, усугубилось из-за резкого повышения уровня гормонов при беременности.

Ей посоветовали подождать и удалить шатающиеся зубы, заменив их протезами. Спустя несколько месяцев, всего через две недели после родов она вновь пришла на прием. Но он прошел не так, как она надеялась, женщине удалили четыре передних зуба.

Лиза осталась с частичным протезом, однако со временем все больше ее зубов начали расшатываться. Заболевание десен ухудшилось, оно начало поражать и другие зубы. Потеря зубов повлияла на уверенность женщины в себе, ее питание, отношения и работу. Позднее она прошла лечение и перенесла многочасовую операцию, чтобы вернуть свою улыбку.

Ранее сайт KP.RU писал, что в США 22-летней девушке удалили все зубы из-за тяжелого дефицита витаминов. Её проблемы с зубами начались еще в 18 лет.