Путин подписал закон об ужесточении правил медосвидетельствования мигрантов

Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин подписал новый закон, который серьезно меняет правила въезда для иностранных рабочих. Власти взяли под жесткий контроль состояние здоровья мигрантов, а также намерены активнее бороться с нелегальной миграцией.

Раньше после приезда в Россию у мигрантов было целых три месяца, чтобы пройти врачей и сдать анализы на опасные инфекции, ВИЧ и наркотики. Теперь этот срок снизили втрое — до 30 дней. Кроме того, если иностранец планирует жить в стране дольше месяца, он обязан проходить полное медосвидетельствование каждый год.

Платить за все эти обследования придется либо самому работнику, либо его нанимателю. Закон также вводит прямой запрет на любых посредников: проверять здоровье мигрантов имеют право только специально уполномоченные государством клиники. Без этой справки теперь не получить ни разрешение на работу, ни патент, ни даже право на временное проживание.

Тем временем в Госдуме пошли еще дальше. Парламентарии предложили лишить мигрантов больничных и декретных выплат, если те не отработали честно хотя бы полгода.