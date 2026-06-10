Шефская миссия Приамурья: Василий Орлов проинспектировал восстановленные объекты в ДНР

Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.

Первым пунктом рабочей поездки губернатора Амурской области Василия Орлова в ДНР стала современная спортплощадка на территории шестой школы Амвросиевского округа. Это пространство открыто как для учеников, так и для всех местных жителей. Здесь можно играть в футбол, баскетбол и волейбол, соревноваться в настольном теннисе или тренироваться на воркаут-зоне. Благодаря поддержке Приамурья в этом учебном заведении появилась первая в ДНР «Точка роста». За два года здесь привели в порядок классные комнаты, установили новую мебель и модернизировали спортзал, где после капремонта оборудовали скалодром и зал для самбо. Последний уже принимает соревнования, включая турнир на Кубок Губернатора Амурской области.

На базе другой школы округа создаётся ИТ-куб — первый подобный центр цифрового образования в муниципалитете. В настоящий момент в помещении монтируют новую систему отопления и возводят перегородки. Контракт на поставку высокотехнологичного оборудования уже подписан. Как только центр начнёт работу, школьники смогут осваивать программирование, робототехнику и другие востребованные цифровые компетенции. Подрядчик заверил, что все работы завершатся к началу нового учебного года.

Также губернатор осмотрел городскую площадь, ремонт которой закончился прошлым летом. При поддержке Амурской области это пространство превратилось в современную зону отдыха, а заодно были обновлены фасады нескольких соседних многоквартирных домов.

Василий Орлов подчеркнул, что партнёрские отношения с округом выстроены прочно. По его словам, при содействии амурских специалистов округ активно участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой планируется реализовать сразу несколько проектов. Среди них благоустройство улично-дорожной сети и строительство скейтпарка, который, как уверен глава региона, станет востребованной площадкой для молодёжи. Он также отметил, что будет продолжена работа по ремонту фасадов исторических зданий. Оказывается помощь в подготовке документов для получения федеральных средств на капитальный ремонт давно не работающего бассейна.

«Уже практически готова проектная документация. Рассчитываем, что уже в этом году федерация выделит финансирование, и ремонт бассейна можно будет начинать», — уточнил Василий Орлов.

Губернатор Приамурья добавил, что взаимодействие между специалистами двух регионов находится на хорошем уровне, однако необходимо усилить контроль за содержанием уже отремонтированных и благоустроенных объектов.

Руководитель рабочей группы от Амурской области Евгений Ковтун доложил, что в текущем году запланировано почти два десятка мероприятий. Ремонт кровли, замена окон в детском саду и создание спортплощадки у школы №6 уже полностью завершены. В среднем на треть готовы технически остальные объекты.

Евгений Ковтун также рассказал о замене уличного освещения: «Около 1000 светоточек мы заменили в округе. В Амвросиевке – это около 50%. На этот год в планах замена освещения еще на двух улицах – это еще около 100 светоточек. Сейчас мы перешли также на поселки. Новоамвросиевка почти полностью засветилась. Наша задача — заменить полностью освещение».

Василий Орлов отдельно акцентировал внимание на подготовке сетей ЖКХ и электроснабжения округа к предстоящему отопительному сезону. Губернатор заявил, что важнейшей задачей является подготовка округа к зиме, а в случае чрезвычайных ситуаций сети водоснабжения и энергоснабжения должны восстанавливаться оперативно.

«Организовали поставку дизельных генераторов в округ. Сейчас проанализируем достаточного ли этого оборудования, в случае необходимости дополнительно поможем», - резюмировал губернатор Амурской области.