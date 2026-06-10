Самый милый дворник РФ рассказала, куда потратит подаренный ей миллион рублей

Ирина Михайловна, самый милый дворник Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре прошлого года петербургская дворник Ирина Михайловна стала интернет-звездой. Видео с ней набрали более миллиона просмотров. После публикации в «КП-Петербург» ее стали узнавать на улице и прозвали «Самым милым дворником России».

Ирина Михайловна более 30 лет убирала Невский проспект и вдохновляла людей. На вопрос о мечте она ответила скромно: «Мечтаю о мире во всем мире и чтобы сын был счастлив». Доброта дворника тронули сердца многих людей, и они решили собрать миллион рублей в подарок женщине на день рождения. Сейчас женщина рассказала, куда потратит подаренные деньги.

«Люди писали в комментариях в соцсетях, чтобы я зубы себе поставила, ноги подлечила. Сейчас как раз начала заниматься зубами. Как все будет готово, обязательно покажу вам свою голливудскую улыбку», — рассказала самый милый дворник в разговоре с изданием «КП-Санкт-Петербург».

Ранее KP.RU сообщил, что самый милый дворник даже после увольнения пришла на работу, чтобы отметить свой день рождения в кругу бывших коллег.