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НовостиОбщество10 июня 2026 14:27

Самый милый дворник РФ рассказала, куда потратит подаренный ей миллион рублей

Самый милый дворник России потратит подаренный миллион рублей на лечение зубов
Людмила МИТРОХИНА
Ирина Михайловна, самый милый дворник

Ирина Михайловна, самый милый дворник

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре прошлого года петербургская дворник Ирина Михайловна стала интернет-звездой. Видео с ней набрали более миллиона просмотров. После публикации в «КП-Петербург» ее стали узнавать на улице и прозвали «Самым милым дворником России».

Ирина Михайловна более 30 лет убирала Невский проспект и вдохновляла людей. На вопрос о мечте она ответила скромно: «Мечтаю о мире во всем мире и чтобы сын был счастлив». Доброта дворника тронули сердца многих людей, и они решили собрать миллион рублей в подарок женщине на день рождения. Сейчас женщина рассказала, куда потратит подаренные деньги.

«Люди писали в комментариях в соцсетях, чтобы я зубы себе поставила, ноги подлечила. Сейчас как раз начала заниматься зубами. Как все будет готово, обязательно покажу вам свою голливудскую улыбку», — рассказала самый милый дворник в разговоре с изданием «КП-Санкт-Петербург».

Ранее KP.RU сообщил, что самый милый дворник даже после увольнения пришла на работу, чтобы отметить свой день рождения в кругу бывших коллег.