Дробыш предложил кандидатуру на «Интервидение»: кто может представить Россию на конкурсе

Продюсер Дробыш предложил отправить Киркорова на «Интервидение» Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш поделился с РИА Новости своим мнением о том, что Филипп Киркоров, народный артист России, является подходящим кандидатом для представления страны на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Опыта ему не занимать, и он точно выступит достойно, считает знаменитый композитор.

«Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор», - сказал Дробыш.

Филипп Киркоров обладает значительным опытом участия в международных музыкальных состязаниях. В 1995 году он представлял Россию на конкурсе «Евровидение» с композицией «Колыбельная вулкану» и занял семнадцатое место. В последующие годы певец неоднократно выступал в роли автора песен, наставника и продюсера участников конкурса из различных государств.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2026 году «Интервидение» пройдет на территории Саудовской Аравии.