Путин заявил о снижении инфляции в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин заявил о снижении уровня инфляции в стране. Об этом глава государства заявил в среду, 10 июня, в ходе совещания с членами правительства РФ.

«Принимаемые меры дают искомый результат - инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов», - отметил президент.

Как подчеркнул Путин, ситуация в экономике России в настоящий момент находится под контролем. Необходимые меры, принимаемые властями страны, дают искомый результат. Среди подобных действий Путин отметил меры, затрагивающие курс национальной валюты и ключевую ставку.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин подчеркнул важность сохранения инфляции на уровне ниже 6% в годовом соотношении. Как заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, ее уровень зависит от множества факторов, однако регулятор делает все возможное, чтобы держать эту цифру в допустимых рамках.