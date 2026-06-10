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НовостиОбщество10 июня 2026 15:12

Могут ли мошенники оформить кредит по голосу жертвы: объяснение юриста

Юрист Антонов: Кредитный договор не может быть заключен устно по телефону
Анастасия ПИГИНА
Эксперты успокоили россиян, что одной фразы «да» недостаточно для оформления кредита.

Эксперты успокоили россиян, что одной фразы «да» недостаточно для оформления кредита.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана, поэтому многие россияне опасаются, что случайно сказанное по телефону слово может привести к оформлению кредита. Юрист Евгений Антонов рассказал, насколько реальна такая угроза. Об этом пишет mk.ru.

«Кредитный договор не может быть заключен устно по телефону, в том числе с помощью фраз «да», «согласен» или «подтверждаю». Заемщик должен совершить ряд сложных технических и юридически значимых действий», – объяснил эксперт.

По словам специалиста, для выдачи кредита банку недостаточно записи голоса клиента. Финансовая организация обязана подтвердить личность заемщика, ознакомить его с условиями договора и получить электронную подпись или другой предусмотренный законом способ подтверждения согласия.

Эксперт отметил, что оформление кредита требует соблюдения целого ряда юридических процедур. Если деньги были переведены мошенникам без надлежащего подтверждения личности клиента и заключения договора, такая ситуация может быть оспорена. Поэтому фразы, сказанные во время телефонного разговора, сами по себе не дают злоумышленникам возможности законно оформить кредит на человека.

Прежде депутат Нина Останина назвала способы уберечь детей от участия в преступных схемах. Она уверена, что в этом могут помочь разъяснительные беседы, пишет Lenta.ru.