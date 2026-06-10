Сторонница Трампа Оуэнс решила подать на долгосрочную визу в РФ

Американская журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Американская журналистка и сторонница президента США Дональда Трампа Кэндис Оуэнс и ее семья подадут документы на российскую визу. Об этом рассказала сама корреспондент в своих социальных сетях.

«Мы определенно хотим посещать Россию как минимум дважды в год», — написала журналистка в соцсетях.

Оуэнс назвала Россию прекрасной страной и выразила желание посетить деревни и села в следующий раз. Напомним, американская журналистка посетила Россию в ПМЭФ в составе официальной делегации из Штатов. Отмечается, что она отметила доброжелательность русского народа, а также теплоту, с которой ее принимали в России. Кэндис заявила, что в США тема России является запретной. Она отметила, что в Штатах пытаются СМИ говорить о России только в негативном ключе.