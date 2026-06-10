Мурат Кумпилов обсудил международное сотрудничество Адыгеи с представителями МИД РФ

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея.

В Доме правительства Республики Адыгея состоялась рабочая встреча главы региона Мурата Кумпилова с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел России Сергеем Кошкиным и с заместителем директора Департамента по связям с субъектами Федерации, Парламентом и общественными объединениями МИД России Кириллом Сапоженковым. Участие во встрече также приняли руководитель Администрации главы Адыгеи и Кабинета Министров Владимир Свеженец, руководитель территориального органа — представитель МИД России в Краснодаре Ольга Шалимова и советник этого представительства Игорь Терзиян.

Стороны обсудили вопросы взаимодействие региона с Министерством иностранных дел в сферах международного торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного, а также социально-культурного сотрудничества.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что по всем ключевым направлениям деятельности налажена совместная плодотворная работа с представительством МИД России в Краснодаре.

«Дипломатические сотрудники оперативно реагируют на наши запросы, помогают в организации бизнес-миссий делегаций Адыгеи за рубеж и реверсных визитов, сопровождают все процессы международных коммуникаций», – констатировал глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов отметил, что при поддержке МИДа удалось выстроить контакты с адыгскими диаспорами в ряде иностранных государств. Во взаимодействии с дипломатическим корпусом в республике развивается международный экспорт, реализуются культурно-просветительские, научные и иные проекты, а также привлекаются иностранные инвестиции в экономику Адыгеи.

Сергей Кошкин заверил, что взаимодействие территориального органа министерства с исполнительными органами региона выстроено на высоком уровне.

«Мы стремимся улучшить совместную работу с регионом, надеемся выслушать ваши предложения и замечания – все они будут представлены на рассмотрение Министру иностранных дел России Сергею Викторовичу Лаврову», – сказал Посол по особым поручениям МИД страны.

В свою очередь Кирилл Сапоженков подтвердил, что все задачи, касающиеся международной деятельности, со стороны Адыгеи решаются эффективно и своевременно, и поблагодарил руководство республики за налаженное эффективное взаимодействие.

В завершение встречи участники обсудили вопросы дальнейшего развития международных связей с учётом потенциала региона в таких отраслях, как туризм, экономика, сельское хозяйство и другие сферы.