Россиянам рассказали, какие продукты помогут забыть о вздутии

Некоторые овощи помогают избавиться от газов. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Диетолог Дарья Русакова рассказала, что справиться с повышенным газообразованием помогает правильный рацион. Некоторые продукты улучшают пищеварение и уменьшают вздутие, а другие могут заметно усилить неприятные симптомы. Об этом пишет «Ридус».

«Продукты, которые стоит чаще включать в рацион – это в первую очередь кисломолочные продукты без лактозы, безлактозный йогурт и кефир; нежирные белковые продукты — отварная птица, говядина, рыба», – посоветовала медик.

По словам специалиста, при склонности к метеоризму полезны огурцы, кабачки и баклажаны. Готовить овощи лучше на пару, чтобы организму было легче переваривать клетчатку. Также снизить газообразование помогают тмин, куркума, базилик, укроп и другие специи.

Русакова порекомендовала ограничить бобовые, капусту, спаржу, газированные напитки, некоторые фруктовые соки и полуфабрикаты. Кроме того, вздутие могут провоцировать цельнозерновые продукты, картофельные блюда, макароны и дрожжевая выпечка.

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