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НовостиОбщество10 июня 2026 15:31

Теперь официально: одна популярная игра снова доступна в России

В Минцифры подтвердили, что ROBLOX снова доступен в РФ
Людмила МИТРОХИНА
Теперь официально: одна популярная игра снова доступна в России

Теперь официально: одна популярная игра снова доступна в России

Фото: REUTERS.

Россиянам рассказали, что популярная игра ROBLOX снова доступна для пользователей в России. Информацию об этом подтвердили в Минцифры.

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», — сказано в официальном сообщении от ведомства.

Отмечается, что разработчики видеоигры, по сообщению Минцифры, выполнили требования законодательства России по обеспечению безопасности пользователей. Немного раньше эту новость подтвердила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Причем новость о возможной разблокировки онлайн-платформы появилась еще день назад, 9 июня. Минцифры и Роскомнадзор отметили, что в начале июня получилось согласовать с компанией необходимые моменты для разблокировки.