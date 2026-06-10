Президента Колумбии временно отстранили: поводом послужила его речь

El Tiempo: Президент Колумбии Густаво Петро отстранен до 21 июня Фото: REUTERS.

Председатель комиссии по обвинениям Палаты представителей Колумбии Глория Арисабалета объявила о временном отстранении президента Густаво Петро до 21 июня. Об этом сообщает колумбийская газета El Tiempo.

По информации, предоставленной изданием, это решение было принято в качестве временной меры предосторожности. Как отметили другие члены комиссии в разговоре с El Tiempo, подобные предложения касательно президента уже обсуждались ранее, но каждый раз их отвергали из-за сомнений в их юридической обоснованности и правомерности.

9 июня комиссия начала два дисциплинарных расследования против президента Петро за возможное незаконное участие в политической агитации после его публичных выступлений, включая речь в департаменте Кордова с нападками на оппозицию.

Государственный совет Колумбии запретил главе государства вмешиваться в выборы, но Петро нарушил этот запрет, выступая публично, через официальные СМИ и на цифровых платформах.

Ранее KP.RU сообщил, что Петро последовательно выступает против политики США и требует реформы ООН.