Видео пожара в музее «Оборона Севастополя» было опубликовано в Сети

Музей Обороны Севастополя Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Опубликованы кадры пожара в музее «Оборона Севастополя» после атаки ВСУ. На кадрах запечатлен вырывающийся дым из старинного здания. Ролик опубликован на официальном канале музея в «Максе».

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин рассказал подробности атаки журналистам. В кадре позади него был музей, видно, что из здания тянулись клубы серого дыма.

Директор Музея обороны Севастополя рассказал о спасении фрагментов панорамы Рубо «Оборона Севастополя»

«Сегодня ночью, в 02:48, наш музей подвергся атаке вражеского беспилотного летательного аппарата», — рассказал Смородкин в интервью.

Он подчеркнул, что в результате пострадало легендарное полотно, один из главных музейных объектов, панорама Франца Алексеевича Рубо. Отмечается, что большая часть реликвии уничтожена.

Ранее KP.RU передало слова военкора Александра Коца. Он предположил, что киевский режим целенаправленно бил по музею, чтобы сорвать выставку, посвященную Францу Рубо.