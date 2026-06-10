Стало известно, какие цветы можно дарить аллергикам

Флорист раскрыла безопасные цветы для аллергиков. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Подарок в виде букета может как порадовать, так и испортить настроение. Особенно если у человека есть аллергия. Флорист Мария Томилина рассказала, какие цветы лучше выбирать, чтобы композиция была красивой и безопасной для здоровья. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Выбирайте сорта розы с плотными, еще не раскрывшимися бутонами, так как у них тяжелая пыльца, которая не поднимается в воздух. А самый гипоаллергенный цветок — орхидея», – поделился флорист.

По словам специалиста, к наиболее безопасным вариантам также относятся эустомы, альстромерии и гвоздики с легким ароматом. Они почти не вызывают раздражения и подходят даже людям с повышенной чувствительностью.

При этом флорист предупредила, что от цветов с ярким запахом и обильной пыльцой лучше отказаться. Лилии, сирень, гиацинты, хризантемы и ромашки чаще всего провоцируют аллергию, вызывая насморк, зуд и слезотечение.

Ранее флорист Елизавета Ястова рассказала телеканалу 360.ru, как продлить свежесть букетов с ирисами, которые сейчас находятся в разгаре сезона цветения.