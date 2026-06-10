Минцифры: Roblox снова доступен пользователям в России

Roblox разблокировали в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Онлайн-игра Roblox снова доступна российским пользователям, сообщили в Минцифры РФ. Зарубежный сервис учел претензии министерства и Роскомнадзора, в результате его разблокировали на территории нашей страны.

«Roblox снова доступен пользователям в России, подтвердили в Минцифры. Он полностью выполнил требования законодательства РФ по обеспечению безопасности пользователей», - цитирует министерство ТАСС.

Работа игрового онлайн-сервиса Roblox в России была ограничена в начале декабря 2025 года. Роскомнадзор объяснил блокировку платформы массовым распространением материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности.

Представители Минцифры уточнили, что вместе с РКН вели постоянный диалог с зарубежным сервисом, требуя привести его работу в соответствие с российским законодательством.

После серии консультаций руководство Roblox согласилось с тем, что из-за несовершенства защитных технологий возникали случаи распространения на платформе пропаганды суицидов, потребления запрещенных препаратов, а также материалов, направленных на вовлечение несовершеннолетних в преступные действия.

«Корпорация признала, что существующие технологии защиты детей от информации, опасной для их жизни и здоровья, были неэффективны. Уже в июне этого года компания Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select). Корпорация также подтвердила свои обязательства бороться с появлением на платформе и дальнейшим распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей», - уточнили 9 июня в министерстве.

После того, как онлайн-платформа подтвердила свою готовность устранить нарушения, Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения на доступ сервиса в России.