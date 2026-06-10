Новороссийск, Геленджик и села Кубани остались без воды из-за аварии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сотни тысяч жителей Черноморского побережья остались без воды из-за аварии на Троицком водозаборе, затронувшей Новороссийск, Геленджик, Крымск и прибрежные поселки Кубани. Власти призвали к жесткой экономии воды. Об этом пишет издание «КП-Кубань» со ссылкой на сообщении властей.

В Новороссийске из-за стабилизации ситуации вода будет подаваться дважды в сутки: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00, не более шести часов. Жителям нужно планировать бытовые задачи и создавать запасы воды. Автоцистерны с водой будут ездить по городу по заранее опубликованному графику. Похожая ситуация в Геленджике и других населенных пунктах Краснодарского края.

Троицкий групповой водопровод обеспечивает питьевой водой города и сельские поселения трёх районов. Введён в работу в 1971 году, он использует подземные воды станицы Троицкой, добываемые из артезианских скважин глубиной 120-360 метров.

Ранее KP.RU рассказал, что несколько населенных пунктов в Ставропольском крае остались без водоснабжения. Причина — авария на водопроводе. Инцидент произошел в конце мая, но поломку быстро устранили.