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НовостиПроисшествия10 июня 2026 17:44

Во Владивостоке выпускницу ограбили по пути на ЕГЭ, она всё равно сдала экзамен

Напавшего на выпускницу во Владивостоке задержала Росгвардия
Сергей КУДРИН
Во Владивостоке выпускницу ограбили по пути на ЕГЭ, но она пошла на экзамен

Во Владивостоке выпускницу ограбили по пути на ЕГЭ, но она пошла на экзамен

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке на выпускницу напал знакомый, он избил её и отобрал телефон. При этом девушка в тот момент торопилась на сдачу ЕГЭ. Несмотря на нападение, она все равно пошла на экзамен и написала его. А подозреваемого задержали росгвардейцы, как сообщает "КП-Дальний Восток".

Утром 10 июня на улице Невельского, по пути на экзамен к девушке подошел ее знакомый, устроил скандал и несколько раз ударил, выхватив из рук телефон. После этого нападавший сбежал. Несмотря на стресс после случившегося, девушка пошла сдавать ЕГЭ, а ее мать в это время сообщила о преступлении.

Росгвардейцы задержали подозреваемого по приметам. У него обнаружили украденный смартфон. 23-летний нападавший признался в грабеже, объяснив это личным недовольством и ссорой с девушкой. Злоумышленника доставили в полицию. Ему грозит наказание за грабеж с насилием.

Ранее KP.RU сообщил, что в Краснодаре бездомная собака набросилась на ученицу, находившуюся на территории школы. У девочки серьезные травмы.