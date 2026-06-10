На Украине со стелы «Киев – город-герой» сняли советскую звезду Фото: REUTERS.

В Киеве демонтировали звезду с монумента «Киев - город-герой», который находится на въезде в украинскую столицу. Об этом сообщил в среду украинский телеканал «Общественное».

«На Обуховской трассе на въезде в столицу со стелы Киев - город герой была демонтирована советская наградная звезда. Советский символ пополнит коллекцию государственного музея авиации имени О.К.Антонова», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

На сайте Киевского городского совета появилась информация о том, что 18 декабря 2025 года на пленарном заседании депутаты приняли решение о демонтаже нескольких объектов, исторически связывающих Украину с Россией. Среди них - памятники Михаилу Булгакову и Анне Ахматовой, а также мемориальная доска Петру Чайковскому.

На Украине с 2015 года, после принятия закона о декоммунизации, начался демонтаж памятников советской эпохи и переименование улиц, связанных с Россией.

Ранее KP.RU сообщил, как жители Киева отнеслись к сносу памятника Михаила Булгакова.