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НовостиВ мире10 июня 2026 19:47

Вучич заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера Сербии

Вучичи заявил, что может подать в отставку с поста президента Сербии через три-четыре месяца или раньше
Мария МАМАЕВА
Вучич заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера Сербии

Вучич заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера Сербии

Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может подать в отставку со своей должности. В эфире радио Белград политик отметил, что он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост премьер-министра республики.

«Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции», - рассказал Вучич.

По словам главы Сербии, он может подать в отставку через три-четыре месяца или раньше. При этом он ежедневно рассматривает возможное выдвижение на должность главы правительства республики.

Как сообщал KP.RU, бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин подтвердил, что Вучич не намерен баллотироваться на новый президентский срок. При этом лидер страны останется частью новой политической жизни Сербии.