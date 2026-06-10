На Украине задержали одного из фигурантов плёнок Миндича: речь идёт о поставках бронежилетов

СБУ задержала фигуранта плёнок Миндича Василия Весёлого Фото: REUTERS.

СБУ задержала Василия Веселого, который проходит по делу о «пленках Миндича». Об этом пишет издание «Украинская правда».

Бизнесмен упоминался в деле о поставках бронежилетов для украинской армии. Он считается приближенным к «кошельку» киевского главаря Тимуру Миндичу и экс-руководителю Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Как сообщают источники «Страны», СБУ могла задержать Веселого для того, чтобы его не успело арестовать НАБУ.

Как сообщалось ранее, он вместе с соучастником схемы Миндича Александром Цукерманом обсуждал, как захватить контроль над «Карпатнафтохимом» — крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины. «Украинская правда» до этого опубликовала записи беседы Миндича и экс-министра обороны, ныне секретаря СНБО, Рустема Умерова о контрактах в сфере обороны.