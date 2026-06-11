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НовостиПолитика11 июня 2026 3:14

В России назвали одну из причин отдаления Армении от СНГ руками Запада

Москалькова заявила, что Запад хочет оторвать Армению от СНГ
Анна ПЕТРОВА
Москалькова заявила, что Запад хочет оторвать Армению от СНГ

Москалькова заявила, что Запад хочет оторвать Армению от СНГ

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Запад стремится «оторвать» Армению от СНГ, нарушения на выборах в стране это подтверждают. Об этом заявила РИА Новости экс-омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

«Мы видим, что сегодня СНГ в целом подвергается беспрецедентной атаке со стороны западных государств для того, чтобы спровоцировать дезинтеграцию, расчленение, разобщение наших народов», — пояснила собеседница агентства.

Москалькова отметила, что сейчас на СНГ оказывают колоссальное давление и идеологически воздействуют на него.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Депутатов избирали сроком на пять лет. Оппозиция не раз заявляла, что власти грубо вмешиваются в ход голосования и в дела ЦИК.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, выборы в парламент Армении 7 июня не могут считаться легитимными, так как Никол Пашинян пытается избавиться от всех оппонентов.