В России назвали одну из причин отдаления Армении от СНГ руками Запада

Москалькова заявила, что Запад хочет оторвать Армению от СНГ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Запад стремится «оторвать» Армению от СНГ, нарушения на выборах в стране это подтверждают. Об этом заявила РИА Новости экс-омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

«Мы видим, что сегодня СНГ в целом подвергается беспрецедентной атаке со стороны западных государств для того, чтобы спровоцировать дезинтеграцию, расчленение, разобщение наших народов», — пояснила собеседница агентства.

Москалькова отметила, что сейчас на СНГ оказывают колоссальное давление и идеологически воздействуют на него.

Выборы в парламент Армении состоялись 7 июня. Депутатов избирали сроком на пять лет. Оппозиция не раз заявляла, что власти грубо вмешиваются в ход голосования и в дела ЦИК.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, выборы в парламент Армении 7 июня не могут считаться легитимными, так как Никол Пашинян пытается избавиться от всех оппонентов.