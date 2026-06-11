Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Европейские лидеры планируют на саммите G7 во Франции убедить президента США Дональда Трампа поддержать возобновление мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания, Франция и Германия считают, что в ходе конфликта чаша весов склонилась в пользу Украины, что открывает возможности для переговоров, которые выведут ситуацию за рамки условий, выдвинутых после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в прошлом году», — говорится в иностранном агентстве.

Лидеры ЕС требуют от России немедленного прекращения огня с сохранением текущей линии боевого соприкосновения как основы для переговоров и предоставления Украине гарантий безопасности, включая развертывание многонациональных сил. Эти предложения были озвучены в совместном заявлении с главарем киевского режима Владимиром Зеленским после переговоров в Лондоне.

При этом для России эти условия совершенно неприемлемы, они противоречат изначальным целям. А именно устранению первопричин конфликта. В Кремле заметили, что Москва продолжает настаивать на своей точке зрения по поводу Украины. СВО закончится, и обязательно победой России: на поле боя или за столом переговоров.