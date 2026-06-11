Магнитная буря ожидается с 12 по 13 июня из-за корональной дыры на Солнце Фото: Shutterstock.

В ближайшие двое суток, 12 и 13 июня, на Земле ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. Причиной станет воздействие корональной дыры на Солнце, которая уже несколько дней находится под наблюдением специалистов. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Ситуацию может усилить слабый выброс плазмы, связанный с продолжительной солнечной вспышкой, произошедшей утром 11 июня. По предварительным оценкам, поток заряженных частиц достигнет Земли 13 июня.

По отдельности оба явления не выглядят значительными: корональная дыра имеет средние размеры, а выброс плазмы оценивается как слабый. Однако их совокупное воздействие способно вызвать магнитную бурю уровня G1 — минимального по международной шкале, но достаточного для заметных колебаний магнитного поля Земли.

При этом, как отмечают ученые, июнь в целом проходит достаточно спокойно. За первые десять дней месяца лишь два дня характеризовались повышенной геомагнитной активностью, тогда как остальные оставались благоприятными. Специалисты отмечают, что текущая ситуация не меняет общей картины: Солнце сохраняет низкую активность, а признаков масштабных геомагнитных возмущений в ближайшее время не наблюдается.

Накануне ученые сообщили, что прогнозы ученых о мощном геомагнитном шторме уровня G3 не оправдались. Выброс солнечного вещества не достиг Земли. Отмечалось, что на Солнце много пятен и протуберанцев, но они спокойны.