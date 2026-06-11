ПСБ запустил депозит со ставкой 30% годовых

ПСБ запустил продукт для новых клиентов. «Народный вклад» можно открыть с доходностью до 30% годовых. Депозит рассчитан на суммы от 10 000 до 50 000 рублей. С его помощью вкладчики могут получить максимальную на банковском рынке доходность среди схожих предложений на момент запуска.

Максимальную ставку 30% годовых дают при размещении средств на месяц (32 дня), при открытии вклада на три месяца доходность составит 22%, на семь месяцев — 20%. Для новых вкладчиков, которые оформят заявление о переводе пенсии в ПСБ, также доступны повышенные процентные ставки: по трехмесячному вкладу доходность составит 27% годовых, а по вкладу на семь месяцев — 25%.

Доход выплачивается в конце срока действия вклада. Депозит можно открыть только один раз. Предложение актуально для клиентов, которые за последние полгода не хранили средства на накопительных счетах в ПСБ и не имели действующих и закрытых вкладов и накопительных счетов в банке.

«Народный вклад» можно открыть в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении или интернет-банке. Подробная информация — на сайте psbank.ru или по телефону круглосуточной горячей линии 8 (800) 333-03-03, а также в офисах банка.

ПАО «Банк ПСБ». Генеральная лицензия Банка России № 3251 от 01.04.2025.

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