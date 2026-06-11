Долина рассказала, чего ожидает от суда над мошенниками

Долина рассказала, чего ожидает от суда с мошенниками Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не рассчитывает на получение полного возмещения ущерба в размере 113 млн рублей, причиненного действиями мошенников.

«Нет, конечно, я не верю. Это нужно прожить, наверное, четыре жизни для того, чтобы получить эти деньги. Для меня это даже не главное. Конечно, всех мошенников нужно наказывать за такие жесточайшие махинации», — сказала Долина журналистам.

По ее словам, она хотела бы вернуть хотя бы сумму, соответствующую реальной стоимости квартиры в московском районе Хамовники, однако не ожидает, что сможет компенсировать весь причиненный ущерб. Долина подчеркнула, что у нее похитили не только недвижимость, но и все накопленные за жизнь сбережения. Лефортовский суд рассмотрит иск Ларисы Долиной непосредственно к обманувшим ее мошенникам.

Напомним, Балашихинский суд Подмосковья приговорил четырех фигурантов дела об аферах с жильем артистки к срокам до семи лет и признал право Долиной на возмещение вреда в 176,1 млн рублей. Кроме того, Йошкар-Олинский суд взыскал 62,7 млн рублей в пользу Долиной по иску о незаконном обогащении.