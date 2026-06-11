Миршаймер перечислил шесть точек возможного противостояния России и Европы

Профессор Миршаймер назвал шесть точек возможного противостояния России и Европы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью журналисту Такеру Карлсону в эфире его YouTube-канала перечислил шесть потенциальных точек, где может развернуться противостояние Европы и России.

По мнению профессора, это Белоруссия, Калининград, Балтийское море, Арктика, Молдавия и Черное море. При этом он отметил, что в обозримом будущем «очень опасным местом» может стать и Восточная Европа.

Несмотря на заверения российской стороны об отсутствии агрессивных намерений, страны Запада продолжают милитаризацию и тиражируют тезисы о мнимой угрозе со стороны Москвы. Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров указывал также, что Москва не вынашивает агрессивных планов против альянса и Евросоюза и готова письменно зафиксировать такие гарантии.

При этом Россия предупреждает, что не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна доказала себе и всему миру способность выстоять под любыми ударами судьбы.