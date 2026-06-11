Смородкин: специалисты уже обследуют фрагменты панорамы «Оборона Севастополя» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты музея уже приступили к обследованию уцелевших при пожаре фрагментов панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Об этом сообщил директор музея-панорамы Михаил Смородкин.

Также руководитель отметил, что в общей сложности пожарные тушили пожар в музее 29 часов. Теперь риск повторного возгорания в здании панорамы в Севастополе исключен.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на среду 10 июня здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» подверглось удару беспилотного летательного аппарата самолетного типа и было практически уничтожено.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака ВСУ на здание Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» является «варварским актом» и посягательством на объект культурно-исторического наследия. Пожар в музее-панораме потушили только утром 11 июня.