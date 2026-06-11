"Ей было адски больно, но она играла": подруга Чурсиной рассказала о мучениях актрисы

Подруга Чурсиной Асланова: Она испытавала адскую боль после операции, но играла Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка СССР Людмила Чурсина испытывала сильную боль после операции. Об этом mk.ru рассказала её подруга и партнерша по сцене Валентина Асланова.

По её словам, Чурсина перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и через два месяца вышла на сцену.

"Я видела её лицо - ей было адски больно, но она играла, ведь на спектакль "Два билета в Милан" был лом. Но его редко ставили", - вспоминала Асланова.

Позднее у актрисы обнаружили онкологию, и они стали думать, где проводить лечение - в Москве или в Санкт-Петербурге.

"Лечение проходило просто идеально - ей делали пятнадцать уколов и сразу показатели с 20000 единиц упали до 200. И, казалось - прорвалась. Но вдруг случилась кома, больница", - добавила она.

Ранее KP.RU писал, что советская и российская актриса Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Причиной стала продолжительная болезнь артистки. За свою творческую карьеру Чурсина сыграла более 100 ролей в фильмах и телесериалах.