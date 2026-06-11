Вологда приняла международный фестиваль боевых искусств с участием монахов Шаолиня

Фото: Андрея Шилова

Почётными гостями мероприятия также стали четырёхкратный чемпион мира по ММА в тяжёлом весе Фёдор Емельяненко и президент Федерации ушу России Глеб Музруков. Фестиваль, который проходит во Дворце спорта «Вологда», стал частью проекта «Лето Русского Севера», инициированного главой региона.

На торжественной церемонии открытия губернатор зачитал приветственный адрес Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и обратился с напутствием к спортсменам.

Фото: Андрея Шилова

«Вологодчина уверенно наращивает спортивный потенциал. Доля вологжан, систематически занимающихся спортом, выросла до 69%. Мы уже на шестом, а не на девятом месте в России. При этом мы давно находимся по этому показателю на первом месте в Северо-Западном федеральном округе. На этот год планируем увеличить долю населения, занимающегося физкультурой и спортом, до 70% и досрочно выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Путина», – сказал Георгий Филимонов.

Особым украшением фестиваля стали выступления монахов монастыря Шаолинь. В Вологде такое событие проходит впервые. А вот Череповец уже знаком с их мастерством. «В позапрошлом году они вызвали невероятный отклик у вологодской публики. Уверен, сегодня будет не менее ярко», — добавил губернатор.

Фото: Андрея Шилова

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики Чжан Ханьхуэй в ходе церемонии высоко оценил подход Вологодской области к популяризации боевых искусств. Он отметил успешные международные соревнования, проект «Ушу в школы», отдельно поблагодарил губернатора Георгия Филимонова и его команду за вклад в развитие боевых искусств.

В течение двух дней в Вологде проходят соревнования по ушу-таолу и ушу-саньда. Кубок губернатора Вологодской области разыграют спортсмены из команд региона и провинции Шэньси.