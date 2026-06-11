Сыграли свадьбу, прожили 20 лет, а права на наследство нет: муж-француз завещал россиянке дом, машину и активы, но родственники против Фото: REUTERS.

Россиянка судится с родственниками мужа из-за наследства. Супругу-француз оставил жене дом, активы и машину, однако в дело вмешались родственники. Об этом пишет «КП-Ростов».

В 2002 году Оксана вышла замуж за француза на 20 лет старше и переехала к нему. У них не было общих детей. В 2024 году муж скончался, оставив ей дом, машину, деньги и ценные бумаги. Но французские родственники умершего решили, что россиянка недостойна стать наследницей, и начали судебные тяжбы. Они объявили о якобы составлении второго завещания, по которому все имущество должно отойти не россиянке, а им.

Женщина обратилась за помощью к российским юристам. Было проведено несколько экспертиз, из которых стало известно, что завещание, которое предоставляют родственники, — подделка.

Ранее KP.RU сообщил, что россиянка узнала о том, что никогда не была замужем, при разводе с мужем, спустя 25 лет брака. Ошибка в документах стоила ей половины имущества.